涙には3種類ある、悲しい時と玉ねぎが目に染みた時とあともう1つは？

恋人と別れて悲しんでいるときや玉ねぎを刻んでいるときなど、人はしばしば涙を流しますが、涙は透明なのでどれも同じなように思えます。そんな涙には成分が異なる3つの種類があることや、目の表面を覆う3層構造があることなど、身近でありながらあまり知られていない涙について、科学系ニュースサイトのLive Scienceがまとめました。 What are tears made of? | Live Science https://www.livescience.com/health/what-are-tears-made-of イギリス・プリマス大学で検眼医学を教えているダニエラ・オーリング氏によると、涙には「基礎涙液」「反射性涙液」「感情性流涙液」の3つのタイプがあるとのこと。このうち「感情性流涙液」はおそらく最も涙として意識されやすい涙で、感情が大きく動いたことにより流れる涙です。これに加えて、目を保護する緩衝材として目に入ったゴミを除去したり、目に栄養を補給したりする「基礎涙液」と、煙や玉ねぎなどの刺激に反応して出る「反射性涙液」が目から分泌されています。

2023年10月14日 18時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

