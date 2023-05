2023年05月08日 14時24分 ネットサービス

Mozilla製Mastodonインスタンスのベータテストがスタート、「中立」を捨ててモデレーションに特化する攻めの姿勢が明確に



Twitterからの引っ越し先として注目を集めているソーシャルネットワークサービスのMastodonは、「インスタンス」と呼ばれるサーバーを誰でも自由に設立できるのが大きな特徴のひとつ。ブラウザのFirefoxを手がけるMozillaが、新しいMastodonインスタンスのテストを始めたことを発表しました。



Mozillaは2022年12月に、「健全なソーシャルメディアの代替手段」を模索すべく、Mastodonでのインスタンス立ち上げを検討することを発表しました。



そして、Mozillaは2023年5月4日に公式ブログを更新し、新しいMastodonインスタンス「Mozilla.Social」のプライベートベータテストを開始したことを明らかにしました。テストへの参加を希望する人は、このリンクからウェイティングリストに登録することができます。



「Mozilla.Social」の特色は、中立性を追求しないと公言して強力なコンテンツモデレーションによる統制を目指しているという点です。



この方針についてMozillaは「他の主要なソーシャルメディアプラットフォームと比較すると、私たちのコンテンツモデレーションアプローチには大きな違いがあることが分かるでしょう。私たちは、自称『中立』を構築していません。私たちは、嫌がらせや暴力に直面してきたコミュニティに危害を加えることを許す口実として、『中立性』があまりにも頻繁に使われていると考えています」と述べて、中立が野放図なモデレーションの隠れみのになってきたことが理由であると説明しました。





その上でMozillaは、「私たちのコンテンツモデレーションプランは、Mozillaのマニフェストで表明された目標や価値観、つまり人間の尊厳、インクルージョン、セキュリティ、個人の表現、コラボレーションに根ざしています。私たちは、個人の表現が、特にアメリカでは『どんな犠牲を払っても言論の自由を得る絶対的な権利だ』とみなされがちであると考えています。たとえ、その代償として他者への危害が行われたとしてもです。しかし、私たちはこのような考え方に賛同しません」と述べて、言論の自由よりコミュニティの保護を重視する姿勢を明確に示しました。



Mozillaが言論の自由に言及したのは、イーロン・マスク氏が言論の自由を掲げてTwitterを買収した結果、Twitterでのヘイトスピーチが増加したことが背景にあると考えられます。



Mozillaの最高製品責任者であるスティーブ・テイシェイラ氏によると、「Mozilla.Social」でのモデレーションは自動と手動とを組み合わせて実施されるとのこと。



テイシェイラ氏はIT系ニュースサイトのThe Vergeに対し、「まだローンチの初期段階であり、迅速に構築するよりも適切なスペースを構築することに関心を持っています」と話しました。