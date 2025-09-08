2025年09月08日 13時15分 メモ

リーナス・トーバルズが「Gitコミット時に時間を無駄にさせるリンクをつけるな」と不満を表明



LinuxカーネルのGitコミットで、リンクが無分別に使われており、リンク先を参照しても無駄なものが99％を占めているとして、リーナス・トーバルズ氏が「人の時間を無駄にする無意味なリンクをやめろ、追加情報があるときだけリンクを追加しろ」と不満を表明しています。



Linus Torvalds Grows Frustrated Seeing "Garbage" With "Link: " Tags In Git Commits - Phoronix

https://www.phoronix.com/news/Linus-Torvalds-No-Link-Tags



Re: [GIT PULL] io_uring fix for 6.17-rc5 - Linus Torvalds

https://lore.kernel.org/all/CAHk-=wjamixjqNwrr4+UEAwitMOd6Y8-_9p4oUZdcjrv7fsayQ@mail.gmail.com/





2025年9月5日、トーバルズ氏は「リソースノード書き換え」に関するプルリクエストを受け、一度はプルしたものの、「パッチの内容が理解できない」としてプルを解除しました。



プルリクエストの内容は「kvmalloc_array()」を「kvcalloc()」に変更するものでしたが、トーバルズ氏によると、この2つの違いはフラグ引数に「__GFP_ZERO」を追加する点で、以前から「__GFP_ZERO」は用いられているため、実質的に何の修正にもならないというわけです。





トーバルズ氏が不満を示したのは、リクエストにリンクが付与されていたため、この無意味な修正がなにか説明してくれるものかと思いきや、既知の「クソみたいな情報」しかなかった点です。



トーバルズ氏は「もうこんなゴミはやめろ、無駄なリンクで人の時間を浪費するな。“追加”情報がなければリンクを付けるな」と言及。「くそ、本当に無駄なリンクは嫌いだ。有用なリンクは歓迎するが、実際のところ、リンクの99％はバカげた役立たずなゴミを指すだけで、ただただ時間の浪費だ。またか」と怒りをにじませました。



なお、リンクの自動追加の擁護派だったというコンスタンティン・リャビツェフ氏から「単に無効化したいのか、出所のリンクを明確にするためpatch.msgid.linkドメインでのみ使用するようにしたほうがいいのか」と質問を受け、トーバルズ氏は「少なくとも無意味な使用を抑制する仕組みが欲しい。理想的には、リンクの自動追加よりも有用なモデルにすべき」と回答しています。



ちなみに、バージョン管理ソフトウェアの「Git」は、Linuxカーネル開発プロジェクトで従来使われていた「BitKeeper」がライセンス問題で使えなくなったことで、トーバルズ氏がわずか10日で生み出したものです。



