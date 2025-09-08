2025年09月08日 17時45分 メモ

AppleがApple Intelligenceをいよいよ2025年内に中国で展開開始か



WWDC 2024で発表され、2024年9月発売の「iPhone 16」シリーズから搭載が始まった「Apple Intelligence」について、数々の問題を経て、いよいよ2025年に中国でも展開が始まる見込みであることがわかりました。



Apple Intelligenceは、OpenAIのChatGPTを組み込んだパーソナルAI機能で、2024年9月に発売された「iPhone 16」シリーズは「Apple Intelligenceのために作られた端末」とうたわれています。



「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」が登場、Apple Intelligenceのための新型iPhoneでは一体どんなことができるのかが明らかに - GIGAZINE





しかし、Appleにとって重要な市場の1つである中国では、生成AI製品をリリースするためには現地当局の承認が必要。OpenAIのChatGPTやGoogleのGeminiは使用が禁止されていることから、Apple Intelligenceを展開するにあたっては、現地企業との提携が不可欠であり、AppleはIT大手・阿里巴巴(アリババ)と提携。2025年半ばに中国でApple Intelligenceをリリースすることを目指していましたが、米中関係の緊張の高まりから承認の手続きが遅れたほか、アメリカ政府側もAppleとアリババの提携に難色を示していました。



Appleが中国での「Apple Intelligence」展開についてアリババと提携することにトランプ政権が難色 - GIGAZINE





それでもAppleは問題を解消し、今度こそ、2025年内にApple Intelligenceを中国国内で展開する予定だと、Bloombergのマーク・ガーマン氏が報じています。Appleのティム・クックCEOも、中国での近年の販売不振はApple Intelligenceが使えないことにあると指摘しており、この動きはAppleの中国での巻き返しにつながる可能性があります。

