Appleが中国での「Apple Intelligence」展開についてアリババと提携することにトランプ政権が難色

Appleは中国での「Apple Intelligence」の展開を目指して、現地パートナーを探しているとみられます。これまでパートナー候補としていろいろな名前が挙がってきましたが、直近で、IT大手・阿里巴巴(アリババ)とすでに提携関係にあるとのうわさが出ていて、この関係についてトランプ政権が懸念を示していることがわかりました。 Apple’s Alibaba A.I. Deal Provokes Washington’s Resistance - The New York Times https://www.nytimes.com/2025/05/17/technology/apple-alibaba-ai-tool-china.html Apple’s AI partnership with Alibaba raises alarms in Washington - 9to5Mac https://9to5mac.com/2025/05/17/us-government-looks-into-apple-alibaba-partnership/ 「Apple Intelligence」はOpenAIのChatGPTを組み込んだAppleのAI機能ですが、中国ではChatGPTへのアクセスが禁止されています。このため、Appleは主要な市場である中国で「Apple Intelligence」を展開するため、OpenAIではない現地パートナーを探していることが報じられています。当初、候補として名前が挙がったのは中国のIT最大手である百度(Baidu)でした。 Appleが中国の百度(Baidu)と「生成AI技術の使用」について協議を重ねている - GIGAZINE

・関連記事

GoogleのCEOが2025年末までにApple Intelligenceで「Gemini」がサポートされる予定と発言、AppleはGemini以外にも複数のAIモデルをサポートする計画 - GIGAZINE



AppleがApple Intelligenceの紹介ページから「今すぐ入手可能」という文言を削除し新しいSiriに関する動画を削除 - GIGAZINE



Apple Intelligenceでユーザーデータを用いてプライバシーを保護しつつAIを改善する方法をAppleが説明 - GIGAZINE



ついにApple Intelligenceが日本語に対応してiPhoneで「ラフな文章をビジネス用に書き換える機能」や「画像生成機能」が利用可能になったので使ってみた - GIGAZINE



2025年05月20日 06時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Trump administration is unhappy with App….