リーナス・トーバルズが開発者に「ギリギリになってあわてて作業するのは高校で卒業すべき」と助言

by TED Conference Linuxの生みの親でLinuxカーネル開発の 優しい終身の独裁者 としても知られるリーナス・トーバルズ氏が、Linux 6.1の初期リリース候補版となるLinux 6.1 -rc1をリリースした際に「開発サイクルのもっと早い段階でコードを追加してほしい、ギリギリになって作業するのは高校生で卒業するべきだ」と開発者に呼びかけたと報じられています。 Linux-Kernel Archive: Linux 6.1-rc1 https://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/2210.2/00359.html Linus Torvalds to Linux devs: Stop pulling all-nighters • The Register https://www.theregister.com/2022/10/17/linux_6_1_rc1/ Linuxカーネルの開発は「マージウィンドウ」という考え方を取り入れて行われています。これは開発サイクルのスタート時に、最初のリリース候補版が作成されるまでの2週間を主要な変更をマージするための期間にするというものです。そして、2週間が経過するとトーバルズ氏がマージウィンドウの閉鎖を宣言し、最初のリリース候補版(-rc1)をリリースします。この最初のリリース候補版をリリースしてからは、カーネルの安定化が行われることとなります。

・関連記事

世界で最も使われるオープンソースのUNIX系OS「Linux」が生誕30周年 - GIGAZINE



24歳のリーナス・トーバルズによる貴重な講演音声が再発見される - GIGAZINE



Linux生みの親リーナス・トーバルズが反ワクチン派の主張に激怒、「予防接種を受けろ。反ワクチンの嘘を信じるのは止めろ」 - GIGAZINE



Linuxを生み出したリーナス・トーバルズがIntelを厳しく批判、理由は「ECCメモリを死に至らせているから」 - GIGAZINE



Linuxを生み出したリーナス・トーバルズが考える「優れたコード」とは何か? - GIGAZINE



「M1チップ搭載Macが絶対欲しい」とLinuxの生みの親リーナス・トーバルズが絶賛 - GIGAZINE



Linux生みの親リーナス・トーバルズが15年ぶりにメインマシンのCPUをIntelからAMDに変更 - GIGAZINE



Linuxでのフロッピーディスクのサポート打ち切りをリーナス・トーバルズが発表 - GIGAZINE

2022年10月19日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.