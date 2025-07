2025年07月22日 14時35分 ネットサービス

Spotifyで亡くなった歌手のAI生成新曲が無許可配信され管理担当者が困惑



アーティストが亡くなってから未発表だった作品が見つかり発表されるという事例は存在しますが、Spotifyでは「亡くなった歌手が歌唱している」としてAI生成の新曲が配信される事態が確認されています。しかも、事例の1つでは楽曲管理を行っている担当者が許可を出したわけでもなく、なぜこんなことになったのがわからないという不可解な状況が生まれています。



ニュースサイト・404 Mediaによると、問題が確認されたのは「Together」という楽曲。カントリー歌手で1989年に亡くなったブレイズ・フォーリーの楽曲として配信されましたが、楽曲管理を担当しているLost Art Recordsのクレイグ・マクドナルド氏は「フォーリーのファンであれば、フォーリーの曲ではないことはすぐにわかります。フォーリーのスタイルとも違います」と述べています。



Spotifyでは「Together」には本人とは似ても似つかぬ人物のアートワークが表示されていたとのこと。



マクドナルド氏の妻が偶然当該楽曲の存在に気付き、管理パートナー企業のSecretly Distributionに連絡を取ったものの、反応がなかったとのこと。Spotifyによると、当該楽曲は「コンテンツ配信元のSoundOnに連絡を取り、コンテンツポリシー違反に該当するとして削除した」そうです。





配信元とされるSoundOnは、TikTokが提供している音楽配信サービスで、主にTikTokに音楽をアップロードすることでロイヤリティを得られるものですが、他のプラットフォームへのアップロードも可能です。この件について、SoundOnからのコメントは得られなかったと404 Mediaは報告しています。



管理担当者がアップロードしていない楽曲、それもAI生成楽曲が勝手にアーティストの楽曲として配信されている状態について、マクドナルド氏は「問題点は、セキュリティ面の脆弱性が修正されていないところにあり、全責任はSpotifyにあるのでは?」と指摘しています。



なお、「Together」の楽曲ページには「Syntax Error」という名称で著作権表示が行われていたことから404 Mediaが調査を行ったところ、2016年に亡くなったカントリー歌手のガイ・クラークも同じように「Happend To You」というAI生成楽曲が登録され、Syntax Errorの著作権表示があったとのこと。当該楽曲も404 Mediaの問い合わせ後、Spotifyから削除されています。



一方で、ニューヨークで活動中の現役シンガーソングライターであるダン・バーク氏の楽曲「with you」にもSyntax Errorの著作権表示があります。バーク氏の楽曲では、2025年7月14日に登録されたこの「with you」と、2025年7月7日に登録された「Always」の著作権表記が「© 2025 Syntax Error」、バーク氏本人だと確認できるアートワークが使用された2025年6月6日登録の楽曲「One Last Time」の著作権表示は「© 2025 Tristar Records Limited distributed by Tristar Records」となっています。



404 Mediaはバーク氏からコメントは得られなかったとのことですが、ディープフェイク専門家は「(当該楽曲は)通常より高い確率で、指標がAI生成であることを示している」と述べています。



ちなみに、Spotifyでは実在アーティストの楽曲に見せかけたAI生成楽曲の配信事例はすでに確認されていて、2024年11月時点では、メタルコアバンドが標的になっていました。



