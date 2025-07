Steamから姿を消したゲームをまとめたリスト「Steam Banned and Removed Games」

・関連記事

Steamが大量のアダルトゲームを削除したのち反ポルノ団体が「小児性愛ゲーマーへの勝利」を宣言、日本のX(旧Twitter)でも「ゲーマー激怒」がトレンド入り - GIGAZINE



なぜSteamにAmazonが負けたのか? - GIGAZINE



Steamで生成AIの使用を公表しているゲームは全体の7%に当たる7818本、2025年リリースのタイトルは最低でも約20%が生成AIを使用している - GIGAZINE



Steamの開発元Valveの手数料収入が約10年で20倍に、社員一人あたりの営業利益は5億円超になったのは「独自の企業文化」のおかげだという指摘 - GIGAZINE



Steam運営元のValveが「モバイルゲームのような広告は許さない」と明言 - GIGAZINE



2025年07月22日 15時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article A list of games that have been removed f….