イランがイスラエルの防空網を突破するのに使用した極超音速ミサイル「Fattah-2」とは？

・関連記事

イスラエル政府は「イランがイスラエルの防犯カメラを盗聴して攻撃に関するリアルタイム情報を収集している」と主張して国民に自宅のカメラをオフにするよう呼びかけている - GIGAZINE



アメリカ軍の特殊爆弾「バンカーバスター」はイランの地下深くにある核関連施設をどんな仕組みで攻撃したのか? - GIGAZINE



イスラエルがイランの核関連施設を標的とした先制攻撃を実施し報復に備えて非常事態宣言を発令 - GIGAZINE



イランの違法な石油を中国に運ぶ大規模船団「闇の艦隊」とは? - GIGAZINE



イランが厳しいネット規制を方針転換しGoogle PlayとWhatsAppを解禁へ - GIGAZINE



2025年06月23日 19時00分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article What is the Fattah-2 hypersonic missile ….