核兵器を使用した核戦争はどのように幕を開けるのか？

・関連記事

核爆弾が落とされた時に屋内にいる人はどこへ避難すればいいのか? - GIGAZINE



核兵器がうっかり爆発しないようにどんな対策がなされているのか? - GIGAZINE



実はアメリカは6つも核兵器を紛失していて行方不明の核爆弾の1つは日本の近海にある - GIGAZINE



オランダの基地で「アメリカ軍の核爆弾が壊れる事故」が発生していた可能性があるとアメリカ科学者連盟が主張、ペンタゴンは「訓練用のダミー」と否定 - GIGAZINE



AIが核兵器を発射することを防ぐ法案がアメリカで提出される - GIGAZINE



知識が少ない人物でも核兵器の設計が可能であることを証明した1967年の実験とは? - GIGAZINE

2023年08月23日 21時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.