NVIDIAがヒト型ロボットでGPUを作る計画を進めているとの報道、Foxconnの工場にヒト型ロボットが導入される見込み

NVIDIAとFoxconnがヒト型ロボット(ヒューマノイド)の導入に向けて協議を進めていることが、ロイターによって報じられました。ヒト型ロボットはNVIDIA製高性能GPU「 GB300 」の製造に使われると目されています。 Exclusive: Nvidia, Foxconn in talks to deploy humanoid robots at Houston AI server making plant | Reuters https://www.reuters.com/world/china/nvidia-foxconn-talks-deploy-humanoid-robots-houston-ai-server-making-plant-2025-06-20/ ロイターが関係者から得た情報によると、NVIDIAとFoxconnは「ヒューストンに建設されたFoxconnの新工場にヒト型ロボットを導入する」という計画について協議しているとのこと。Foxconnの新工場では2026年第1四半期にGB300の組み立て作業が始まる予定で、GB300の組み立てレーン稼働開始までにヒト型ロボットを導入することが目標として定められているそうです。

・関連記事

ソフトバンクの孫正義が140兆円超のAIロボット製造拠点をアリゾナ州に建設する「プロジェクト・クリスタルランド」をトランプ政権とTSMCに提案か - GIGAZINE



人型ロボットを家庭や企業へ導入するのを目指すスタートアップ50社以上への投資総額はなんと約1兆円、2024年だけでなんと2300億円超え - GIGAZINE



人型ロボットがまるで人間のようにさまざまな姿勢から立ち上がるAIフレームワークが開発される - GIGAZINE



OpenAIがヒューマノイドロボットの開発を検討しているという報道 - GIGAZINE



AIロボットに「現実世界のリアルタイムな変化」に対応する能力を与える手法「real-time chunking(RTC)」が開発される、マッチを点火したり服をたたんだりといった精密動作が可能 - GIGAZINE



Metaが賢いロボットを作るためのAIモデル「V-JEPA 2」をリリース、物理学的に正しい推論が可能で「考えてから行動するロボット」の開発に役立つ - GIGAZINE



2025年06月23日 21時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article NVIDIA is reportedly planning to use hum….