人工衛星に写した自撮りを地球を背景に撮影することで「擬似的宇宙空間自撮り」が可能な「Space Selfie」

最後にチェックボックスをクリックし、「SUBMIT MY DETAILS」をクリック。なお、画像をアップロードするには13歳以上である必要があります。

続いて、SAT GUSが地球のどこを飛んでいる際に写真撮影するかを選びます。指定の場所があれば「I have the perfect place!」、特に指定がなければ「No preference」を選択。今回は「No preference」を選びました。

宇宙に浮かぶ地球を背景に、人工衛星のディスプレイに写した自撮り写真を撮影することができる「 Space Selfie 」が登場しました。Space Selfieを提供しているのは元NASAのエンジニアでありチャンネル登録者数6840万人超のYouTuberである マーク・ローバー 氏と、同氏が率いるエンジニアリングチームの CrunchLabs です。 Space Selfie by Mark Rober and CrunchLabs https://space.crunchlabs.com/

