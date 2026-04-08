2026年04月08日 12時40分 サイエンス

月探査ミッションの「アルテミスII」で宇宙飛行士らが撮影した月や宇宙船内の写真が大量公開



NASAによる有人月探査ミッション「アルテミスII」に参加している宇宙飛行士らが宇宙で撮影した月や地球、宇宙船内などの写真が、NASAや写真共有プラットフォームのFrickrなどで大量に公開されています。



NASA’s Artemis II Crew Beams Official Moon Flyby Photos to Earth - NASA

https://www.nasa.gov/news-release/nasas-artemis-ii-crew-beams-official-moon-flyby-photos-to-earth/



Artemis II Lunar Flyby - NASA

https://www.nasa.gov/gallery/lunar-flyby/



アルテミスIIのミッションでは日本時間の2026年4月2日にオリオン宇宙船が打ち上げられ、4月6日には月の重力圏に入り、4月7日の8時2分頃には人類史上最も地球から離れた地点に到達しました。そんなアルテミスIIに参加する宇宙飛行士らは一眼レフカメラの「Nikon D5」や特別改造版の「iPhone 17 Pro Max」を宇宙船に持ち込んでおり、ミッション中にさまざまな写真を撮影しています。



以下の写真は、アルテミスIIでオリオン宇宙船に搭乗した宇宙飛行士らが、月をぐるりと回って通り過ぎるフライバイ中に撮影した「宇宙空間での皆既日食」の写真。月の後ろに太陽がすっぽり隠れ、裏側から届くかすかな光に月のでこぼこした表面やオリオン宇宙船の一部が浮かび上がっています。なお、以下は記事用に縮小したもので、写真をクリックするとNASAが公開した元データを確認できます。





月の地面に地球が沈む「Earthset(地球の入り)」の写真。自分たちが住んでいる地球が別の星の地平に沈んでいく様子は幻想的です。





月のはるか遠くに小さな地球が写った写真。オリオン宇宙船が地球から離れた場所に到達したことがよくわかります。





でこぼこした月面を近くから撮影した写真。





中にはオリオン宇宙船のクルーらを撮影したものも。





宇宙飛行士らがそろって日食観測用メガネを着用した様子。





その他、アルテミスIIのミッション中に撮影されたさまざまな写真も公開中です。



Artemis II Journey to the Moon - NASA

https://www.nasa.gov/gallery/journey-to-the-moon/



オリオン宇宙船の窓から地球を眺めている写真。





オリオン宇宙船に搭載されたカメラで宇宙船本体を自撮りしたものも。





宇宙船内でひげそりする宇宙飛行士を撮影した写真もありました。





写真共有プラットフォームのFrickrにも、アルテミスIIに参加する宇宙飛行士らが撮影した写真が投稿されています。



Artemis II Journey to the Moon - NASA

https://www.nasa.gov/gallery/journey-to-the-moon/



Frickrには、月のフライバイ中に宇宙飛行士らが自撮りした写真もありました。



by NASA Johnson

