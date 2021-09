NASAの「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の打ち上げ日が2021年12月18日に決定

ESA - Targeted launch date for Webb: 18 December 2021 https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/Targeted_launch_date_for_Webb_18_December_2021 The James Webb telescope has a bona fide launch date | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2021/09/the-james-webb-telescope-has-a-bona-fide-launch-date/ 地上に設置した天体望遠鏡で宇宙を観測しようとする場合、昼間は太陽の光によって観測することができず、夜でも地球の大気や人工的な光などによって観測精度が落ちてしまいます。そのため、望遠鏡自体を宇宙に打ち上げる 宇宙望遠鏡 は天文観測にとって重要な設備となっています。 宇宙望遠鏡の打ち上げには多額のコストや技術的な困難があるため、そう簡単に打ち上げることはできません。1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡は何度も 故障と復活を繰り返しており 、その後継機とされているジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の打ち上げが望まれていました。しかし、無数の技術的課題によってジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の開発は遅れ、開発コストは当初の想定から数倍以上に膨れ上がり、2020年の時点で 88億ドル(約9700億円)に達している とのこと。 以下の記事を見ると、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の開発風景や各セグメント、宇宙空間での展開予想図などを確認できます。 ハッブルの後継となる巨大宇宙望遠鏡「Webb」の開発風景が高画質写真&ムービーで公開される - GIGAZINE

2021年09月09日

