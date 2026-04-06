2026年04月06日 11時05分 サイエンス

月を目指すオリオン宇宙船から撮影された地球の写真たち



日本時間の2026年4月2日にアルテミスIIミッションのオリオン宇宙船が打ち上げられました。アルテミスIIミッションは月のフライバイを行う計画で、オリオン宇宙船は記事作成時点も月に向けて飛行を続けています。そんなオリオン宇宙船から撮影された地球の写真がNASAの公式サイトで公開されています。



Journey to the Moon - NASA

https://www.nasa.gov/gallery/journey-to-the-moon/



Thinking of You, Earth - NASA

https://www.nasa.gov/image-article/thinking-of-you-earth/



オリオン宇宙船に搭乗したリード・ワイズマン氏が撮影した写真が以下。宇宙船の窓から青い地球の姿が見えています。この写真は2026年4月2日に撮影されました。なお、記事中の写真は記事用に縮小済みのもので、各写真をクリックするとNASAが公開しているオリジナルサイズの写真を確認できます。





窓際で撮影された写真。





青い地球。アフリカ大陸が写っています。





NASAは明るさの異なる写真も公開しています。地上にポツポツと明かりが見えています。右下の太陽光に照らされた部分はリング状に輝いています。





昼と夜を分けるTerminator Line(明暗境界線)がハッキリと写った写真。





NASAの公式Xアカウントには1972年に撮影された写真と今回の写真を比べるポストも投稿されています。



1972 ➡️2026

Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA (@NASA) April 3, 2026



また、ワイズマン氏も「There are no words(言葉が出ない)」という感動のポストを宇宙から投稿しています。



There are no words. pic.twitter.com/W7JRAN8JeJ — Reid Wiseman (@astro_reid) April 5, 2026



なお、オリオン宇宙船の現在地や月への距離などは、NASAのトラッカーで確認可能です。記事作成時点では地球から22万7814マイル(約36万6631キロメートル)離れた地点を飛んでおり、月までの距離は4万7123マイル(約7万5837キロメートル)です。

