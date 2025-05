2025年05月15日 13時15分 ネットサービス

Netflixは「生成AIを活用した広告」を広告つきスタンダードプランの配信中に表示する予定



ストリーミングサービス大手のNetflixが2025年5月14日に開催した広告主向けのイベントで、「生成AIを活用した広告」を作成する広告主向けフレームワークを発表しました。生成AIを用いた広告は、Netflixの広告つきスタンダードプランで表示される予定です。



Netflix Upfront 2025: The Center of Attention - About Netflix

https://about.netflix.com/en/news/netflix-upfront-2025-the-center-of-attention





Netflix will show generative AI ads midway through streams in 2026 - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2025/05/netflix-will-show-generative-ai-ads-midway-through-streams-in-2026/



Netflix ad tier has 94 million monthly active users

https://www.cnbc.com/2025/05/14/netflix-ad-tier-monthly-active-users.html



Netflixは2022年11月に、配信中に何度か広告が挿入される「広告つきスタンダードプラン」の提供を開始しました。記事作成時点の広告つきスタンダードプランの価格は月額890円で、月額1590円のスタンダードプランや月額2290円のプレミアムプランと比較して圧倒的に低価格なプランとなっています。



Netflixが月額790円の「広告つきベーシック」を提供開始、広告ありで200円安価 - GIGAZINE





Netflixは当初、Microsoftのデジタル広告配信システムを利用して広告配信サービスをスタートしましたが、段階的にこのシステムの利用をやめ、独自の広告配信システムである「Netflix Ads Suite」に移行することを発表しました。2024年11月には、カナダがNetflix Ads Suiteのみで広告運用をする最初の国となったことが報告されています。



Netflixの広告部門プレジデントを務めるエイミー・ラインハルト氏は、5月14日の広告主向けイベントで、広告つきスタンダードプランは全世界で9400万人もの月間アクティブユーザー数を獲得したと発表しました。2024年11月時点の広告つきスタンダードプランの月間アクティブユーザー数は7000万人であり、わずか半年間で2400万人も上積みしたことになります。





特にアメリカの広告つきスタンダードプラン会員はエンゲージメントが高く、月平均41時間もNetflixを利用しているそうで、18~34歳のユーザーに対しては他のどの放送局やケーブルネットワークよりも多くリーチしているとのこと。



ラインハルト氏は、「競合他社と比較すると、Netflixへの注目は最初から最後まではるかに高くなっています。さらに素晴らしいことに、会員はショーや映画そのものと同じくらいミッドロール広告にも注目しています」と述べています。





さらにイベントでは、生成AIを活用した広告主向けフレームワークについても発表されました。Netflixは、「私たちは生成AIを活用し、広告主の広告とNetflixの番組の世界を瞬時に融合させる、広告フォーマットの新しいモジュール式フレームワークを発表しました。これにより、Netflix会員にとってより良く、より関連性の高い体験を提供し、最高の成果を生み出すことができます」と主張しています。



生成AIを活用した新たな広告フォーマットは2026年までに、広告つきスタンダードプランがサポートされているすべての国で利用可能になるとのことです。