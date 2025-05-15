スマホでローカル動作する音楽生成AI「Stable Audio Open Small」が公開される、最大11秒の音声を8秒未満で生成可能
画像生成AI「Stable Diffusion」の開発で知られるAI開発企業のStability AIが、スマートフォンでローカル動作する音楽生成AI「Stable Audio Open Small」を公開しました。Stable Audio Open SmallはArmと協力して開発されており、ArmアーキテクチャのCPUを搭載したスマートフォンで最大11秒の音楽を8秒未満で生成できます。
Stability AI and Arm Collaborate to Release Stable Audio Open Small, Enabling Real-World Deployment for On-Device Audio Generation — Stability AI
https://stability.ai/news/stability-ai-and-arm-release-stable-audio-open-small-enabling-real-world-deployment-for-on-device-audio-control
Stable Audio Open Smallは2024年6月に登場したパラメーター数11億の音楽生成AI「Stable Audio Open」をベースに開発されており、パラメーター数は3億4100万にまで削減されています。また、ArmのAIアクセラレーションライブラリ「Kleidi」を活用することでArmベースのCPUを搭載したスマートフォン上でローカル動作するほどの軽量化を実現しています。
スマートフォンでStable Audio Open Smallを実行すると、最大11秒の音楽を8秒以内に生成可能。Stable Audio Open Smallで生成した音楽の例は以下のポストに埋め込まれています。
Today we’re open-sourcing Stable Audio Open Small, a 341M-parameter text-to-audio model optimized to run entirely on @Arm CPUs.— Stability AI (@StabilityAI) May 14, 2025
This means 99% of smartphones can now generate music-production samples in seconds, right on-device with no internet required.
Built for fast,… pic.twitter.com/LryqPlfwjj
Stable Audio Open Smallのライセンスは「Stability AI Community License」で、非商用なら無料で利用可能。また、年間収益が100万ドル(約1億5000万円)未満なら商用利用でも無料で使えます。
Stable Audio Open Smallのモデルデータは以下のリンク先で配布されています。
stabilityai/stable-audio-open-small · Hugging Face
https://huggingface.co/stabilityai/stable-audio-open-small
また、Armによるドキュメントが以下のリンク先で公開されています。
Generate audio with Stable Audio Open Small on LiteRT | Arm Learning Paths
https://learn.arm.com/learning-paths/mobile-graphics-and-gaming/run-stable-audio-open-small-with-lite-rt
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in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf
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