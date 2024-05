Appleが日本でもAppleウォレットの身分証明書機能を展開すると発表、iPhoneでマイナンバーカードが提示可能に

・関連記事

iPhoneやApple Watchで運転免許証や身分証明書が提示できるようになる地域が発表される - GIGAZINE



iPhoneのウォレットアプリで運転免許証と身分証明書を提示できるようになった初の地域が登場 - GIGAZINE



AppleがiOS 15の「デジタル運転免許証」を2022年にコッソリ延期か - GIGAZINE



Appleがついに日本で「iPhoneのタッチ決済」を提供開始、専用デバイスや決済端末なしのiPhoneのみで手軽にタッチ決済を導入可能に - GIGAZINE



2024年05月30日 15時31分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.