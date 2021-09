iOS 15.1のベータ版でワクチン接種証明カードの利用が可能に

iOS 15.1 will support verifiable COVID vaccination cards in Apple Wallet | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/21/09/21/ios-151-will-support-verifiable-covid-vaccination-cards-in-apple-wallet Appleによると、ワクチン接種カードはさまざまな健康情報を記録できるiPhone純正アプリ「ヘルスケア」で管理可能とのこと。iOS 15.1を使用するユーザーはワクチン接種記録や検査結果などをヘルスケアアプリにダウンロードし、保存することができるほか、これらの記録をサードパーティーのアプリと共有することができます。さらに、今後のアップデートで記録をウォレットアプリに追加し、各所の施設などに素早く提示することができるようになるとのこと。

2021年09月22日 12時35分00秒

