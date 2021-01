2021年01月15日 11時08分 ソフトウェア

MicrosoftやOracleが「ワクチン接種パスポート」アプリの開発を計画中だと発表



安全な国境往来を目指す「コモンズ・プロジェクト」が、Microsoft、Oracle、Salesforce、メイヨー・クリニックといった多数の企業・団体と提携し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの接種をデジタル管理する取り組み「Vaccination Credential Initiative(VCI)」を発足したと発表しました。VCIはワクチンを接種した人がスマートフォンを使ってデジタル記録にアクセスすることで、記録を証明書代わりに使い、安全な職場復帰・学校再開・イベント参加・旅行を行えるようにすることを目指しています。



VCI

https://vaccinationcredential.org/





Broad Coalition of Health and Technology Industry Leaders Announce Vaccination Credential Initiative to Accelerate Digital Access to COVID-19 Vaccination Records | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20210114005294/en/Broad-Coalition-of-Health-and-Technology-Industry-Leaders-Announce-Vaccination-Credential-Initiative-to-Accelerate-Digital-Access-to-COVID-19-Vaccination-Records



Covid Vaccine Digital Credentials See Interest From Microsoft, Salesforce - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/01/14/business/covid-vaccine-credentials-microsoft.html



Microsoft, Salesforce and Oracle working on Covid vaccination passport

https://www.cnbc.com/2021/01/14/microsoft-salesforce-and-oracle-working-on-covid-vaccination-passport.html



COVID-19ワクチンの接種が徐々に広まっており、アメリカではワクチン接種者に紙の証明書を提供していますが、このような証明書をデジタル化する動きがVCIです。





2021年1月13日の発表の中でVCIは、「現行のワクチン接種記録システムは簡単にアクセスやコントロール、あるいは認証記録共有ができるようになっていません。VCIのメンバーは、標準化団体World Wide Web Consortium(W3C)のVerifiable CredentialとHL7 FHIR標準に基づくオープンで相互運用可能なSMART Health Cards Frameworkを利用し、ワクチン接種記録へのデジタルアクセスを実現すべく取り組んでいます」と述べています。



VCIの目標は、ユーザーが予防接種資格情報の暗号化データを取得して、任意のデジタルウォレットに保存できるようにすることです。なお、スマートフォンを持っていない人にはQRコードを印刷した紙が配布されることが想定されています。





VCIに参加するコモンズ・プロジェクトは、これとは別に「CommonPass」というPCR検査やワクチン接種の記録をデジタル管理するアプリをすでに作成しており、すでにいくつかの航空会社が利用しています。



CommonPass — The Commons Project

https://thecommonsproject.org/commonpass





VCIは開発のタイムラインを公開しておらず、アプリがいつごろ完成し公開されるのかは、記事作成時点では不明。また既に発行されている紙の証明書からデジタルへどのように移行するのかもわかっていません。



なお、病気の免疫を獲得した人から行動制限を解除するというこのような「免疫パスポート」は、実践・倫理いずれの点でも問題を抱えていることが指摘されています。



