新型コロナPCR検査の結果やワクチン接種の有無を証明する「デジタルパスポート」の導入が進む、研究者は不平等をもたらすと懸念

・関連記事

海外へ旅行するために闇ルートから「偽の新型コロナ陰性証明書」を買う人がいる - GIGAZINE



「免疫パスポート」が抱える10の問題点 - GIGAZINE



新型コロナウイルスに対応するために空港はどんな進化を遂げつつあるのか? - GIGAZINE



ファイザーの新型コロナウイルスワクチンの緊急承認をFDAの諮問委員会が支持、近く承認される向きか - GIGAZINE



Uberが配車サービスやフードデリバリーで働く人が優先的に新型コロナのワクチンを接種できるようになることを求める - GIGAZINE



2020年12月15日 17時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.