2024年05月01日 11時08分 メモ

1677万色に光るRazerのゲーミングマスクが「N95相当」ではなかったとして1億7000万円の支払いを命じられる



アメリカの連邦取引委員会(FTC)が2024年4月29日に、Razerのゲーミングマスク「Zephyr」に関する虚偽表示をめぐる訴訟で、Razerが約110万ドル(約1億8000万円)を支払うことで同社と合意に達したと発表しました。



Razer, Inc. to Pay More Than $1.1 Million for Misrepresenting the Performance and Efficacy of Supposed “N95-Grade” Zephyr Face Masks | Federal Trade Commission

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/04/razer-inc-pay-more-11-million-misrepresenting-performance-efficacy-supposed-n95-grade-zephyr-face



FTC fines Razer for every cent made selling bogus “N95 grade” RGB masks | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2024/04/ftc-fines-razer-for-every-cent-made-selling-bogus-n95-grade-rgb-masks/



ゲーミングデバイスメーカー・Razerは、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていた2021年に、LEDやマイクを搭載した高性能マスクの「Zephyr」を発表しました。内蔵する小型ファンによる換気機能を備えたこのマスクは、医療や工業の現場で使用されるN95マスクに匹敵する「N95グレード」と宣伝されていました。





FTCによると、Zephyrは発売当時「交換式のN95グレードフィルター」を使用し、「アメリカ食品医薬品局(FDA)に登録され、ラボで99%の細菌ろ過効率(BFE)のテストを実施済み」とうたわれていたとのこと。また、新型コロナウイルスについての試験は受けてないものの、公式サイトには「99%のBFE評価により同等の機能と十分な保護を提供する」と記載されていました。



ところが、実際のZephyrはN95認定を受けてないどころか、FDAやアメリカ合衆国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)に資料を提出したことすらありませんでした。RazerがN95規格に関する表示をやめたのは、Zephyrについての否定的な報道がなされ、消費者の怒りが高まった後だったとされています。





この問題を受けて、FTCとアメリカ司法省はRazerに対する訴訟に踏み切りました。カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に提出された訴状によると、細菌を99%除去するのはフィルターだけで、マスク全体がウイルスからの保護を提供できることを証明する証拠は一切なかったとのこと。



また、Razerはマスクの性能がフィルター単体より劣ることを把握しており、Zephyr発売前に第三者機関が実施したテストでの粒子ろ過効率(PFE)はファンをオフにした状態で83.2%、オンにした状態で86.3%しかありませんでした。これは、N95マスクに求められる95%のPFEに遠く及びません。





今回、Razerと当局が合意したことで、Razerには民事罰金10万ドル(約1570万円)に加えて、Zephyrの売上全額である107万1254.33(約1億7000万円)を支払う義務が課せられます。FTCは、Razerから支払われたZephyrの売上を消費者への返金に充てる予定とのこと。



FTC消費者保護局のサミュエル・レヴィーン局長は「この企業は、世界的なパンデミックのさなかに、自社のマスクがN95認証を受けたレスピレーター(人工呼吸器)と同等であると虚偽の主張を行いました。FTCは引き続き、健康と安全について意思決定をしている消費者に根拠のない虚偽の主張を行う企業の責任を追及していきます」と述べました。