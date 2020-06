2020年06月12日 13時00分 ネットサービス

AmazonとeBayに「COVID-19に効果的」とうたう偽商品の販売を停止するようアメリカ合衆国環境保護庁が通知



アメリカで市民の健康保護や自然環境の保護を目的に活動するアメリカ合衆国環境保護庁(EPA)が、AmazonとeBayに対して偽の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬を販売することをやめるように通知したと報じられています。



EPAがAmazonとeBayが販売している約70種類の商品を停止するよう通知しています。EPAが販売を停止するよう通知した商品の中には、消毒剤やスプレー、二酸化塩素を含む錠剤など、さまざまなものが含まれており、これらを扱う業者の多くが「COVID-19の原因である新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する有効性について、虚偽または誤解を招く主張」をしているそうです。





EPAはAmazonとeBayが「COVID-19に効果的」とうたう商品を販売していると主張しており、これらの商品を販売することはアメリカにおける農薬(殺虫剤や殺菌剤、殺鼠剤を含む)に関する法律に違反していると述べています。この法律では農薬がかなり緩い定義で選定されており、細菌や他の微生物を破壊することを目的とした物質が含まれていれば、法律上は農薬とみなされる模様。この法律では未登録またはブランドの異なる農薬を同時に販売・配布することが禁止されており、取り扱いが認められていない化学物質を含む商品を販売・配布することも禁止されています。EPAがAmazonとeBayに販売停止するよう通知した70種類の商品は、この農薬に関する法律に違反しているというわけ。



EPAで副管理者を務めるDoug Benevento氏は、AmazonおよびeBayはアメリカの農薬に関する法律に違反する商品がサイト上に表示されないようにすることで消費者の目に付かなくする法的義務があると主張しました。「これらの商品はサードパーティ業者により販売されているものですが、潜在的に危険なため、AmazonおよびeBayが商品の販売を停止する必要があります。特に危険な病気(COVID-19)の解決策として提示されているのが問題です」とBenevento氏は語っています。



EPAが例示している法律違反をおかした商品の中には、日本語表記のものもありました。また、EPAによると「COVID-19に効果的」とうたう商品には「COVID-19を殺す」「現在のパンデミックを引き起こすウイルスを含む完全な殺菌が可能」「新型コロナウイルス消毒剤」「現在流行中のウイルスを不活性化することが証明された、強力で環境に優しい無害なソリューション」といった文言が書かれているそうです。





EPAのAndrew Wheeler氏は「AmazonとeBayに対する商品販売停止の通知は、アメリカ人の健康と安全を保護するというトランプ政権の継続的な取り組みそのものです」「我々は生産者の有効性と安全性を誤って主張するような商品を警戒しています。特に懸念されるのは、COVID-19に対して有効であると偽って主張する商品です。消費者に危害を及ぼす可能性のある未登録の商品について、一般の人々との透明性のあるコミュニケーションを継続し、商業から直ちに排除することが我々の義務です」と述べています。



EPAでコンプライアンス保証を担当するスーザン・ボーディーン氏は「アメリカの消費者は、オンライン上で購入した殺菌関連の商品は効果的なもので、安全に使用できるものであることを知っておく必要があります」と述べました。





報道によるとeBayがこの種の商品販売停止措置を通知されたのは初めてですが、Amazonは2015年頃から4回も同じ通知を受けているとのこと。そのため、Amazonが今回の販売停止通知に従わない場合、eBayよりも大きな影響を受ける可能性があります。また、両社がEPAの通知に従わない場合、EPAはすぐに行動を起こす可能性も指摘されています。



EPAの通知に従わなかった場合、AmazonおよびeBayは最大2万288ドル(約220万円)の罰金を課せられる可能性があります。この罰金は1つの商品を販売した場合に課せられる金額であるため、多くの種類の製品を大量に販売しているAmazonおよびeBayの場合、数千億円規模の罰金を課せられるケースも十分に考えられるそうです。





なお、Amazonの場合、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い起きた商品の価格高騰への対応の悪さから非難されているだけでなく、倉庫作業員が新型コロナウイルスのパンデミックで直面する恐怖に対処できていないことから訴訟を起こされています。