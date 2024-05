iOS 18からSafariに生成AIで検索できる「インテリジェント検索」機能が搭載されるという報道

2024年後半にリリースされるSafari 18に、生成AIによる検索が可能な「インテリジェント検索」機能が搭載されるとApple関連ニュースサイトのAppleInsiderが報じています。また、インテリジェント検索のほかに、「ウェブ消しゴム」機能や新しいUIなどが追加されるそうです。 Apple to unveil AI-enabled Safari with iOS 18 & macOS 15 https://appleinsider.com/articles/24/04/30/apple-to-unveil-ai-enabled-safari-browser-alongside-new-operating-systems 「インテリジェント検索」はAppleが開発中のSafari 18に搭載予定の機能で、Appleのオンデバイス人工知能技術、特にAjax言語モデルを活用してテキストの要約を生成することが可能だとのこと。

2024年05月01日 10時54分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

