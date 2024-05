AIモデルのトレーニングで使えるアニメーション特化のデータセット「Sakuga-42M」が登場

・関連記事

2026年までにAIのトレーニングに使うデータが枯渇する「データ不足問題」とは? - GIGAZINE



たった1枚の画像から高品質なアニメーションを作成できる技術が登場、人型のイラストや写真が1枚あれば自由自在に振付を付与できる - GIGAZINE



Appleがプロンプトを入力するだけで静止画をアニメーション化してくれるAIツール「Keyframer」を発表 - GIGAZINE



畳み込みニューラルネットワークの処理についてアニメーションで解説する「Animated AI」 - GIGAZINE



AI成果物が急増したことで「AI生成コンテンツをAIが学習するループ」が発生し「モデルの崩壊」が起きつつあると研究者が警告 - GIGAZINE



OpenAIが動画生成AI「Sora」でどんな動画を作れるか示す作例を大量公開 - GIGAZINE



2024年05月20日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

