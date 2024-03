Redisがライセンスを変更してオープンソースソフトウェアではなくなるもののエンドユーザーには影響なし

Change license from BSD-3 to dual RSALv2+SSPLv1 by K-Jo · Pull Request #13157 · redis/redis · GitHub https://github.com/redis/redis/pull/13157 Redisは2009年より開発されているNoSQLデータベースで、インメモリで動作して高速にアクセスできるという特徴があります。最初のリリースよりライセンスにBSD-3を採用するオープンソースソフトウェアでしたが、将来リリース予定のRedis 7.4以降はRSALv2およびSSPLv1のデュアルライセンスでの提供となります。

2024年03月25日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

