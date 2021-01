Amazonがライセンス変更した「Elasticsearch」をフォークしオープンソース版として提供続行することを決定

Amazonが、検索・分析エンジンの「Elasticsearch」、およびElasticsearchと連携してデータ解析を行う「Kibana」について、オープンソースで今後も利用し続けられるように、Apache License Version 2.0ライセンス版を フォーク することを決定しました。 Stepping up for a truly open source Elasticsearch | AWS Open Source Blog https://aws.amazon.com/jp/blogs/opensource/stepping-up-for-a-truly-open-source-elasticsearch/

・関連記事

オープンソースソフトの公開時にどのライセンスを選べばいいかわかるガイド「Choose a License」 - GIGAZINE



Googleはデジタル著作権管理を用いてどのようにオープンソースのブラウザ開発を独占的な管理下に置いているのか? - GIGAZINE



ライセンス料が10倍に跳ね上がることを理由にCERNがMicrosoft製品からオープンソースソフトウェアへ移行 - GIGAZINE



「ブドウにソフトウェア使用許諾契約がついている」という画像が話題に - GIGAZINE



「BMW i3」の一部システムはLGPL採用のオープンソースソフトウェア、実際にソースコードを入手するまでの一連の流れはこんな感じ - GIGAZINE



2021年01月22日 15時40分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.