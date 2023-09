Metaが高性能映像処理モデル「DINOv2」のライセンスを更新して商用利用が可能に、同時にモデルの「公平性」を評価するためのデータセット「FACET」も公開へ

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」をMulti ControlNetで制御して「実写映像を忠実にアニメ化」したムービーがすごい - GIGAZINE



ムービーをアニメ風にしたり被写体を変えたり映っていない部分を補完したりできるAI「MagicEdit」が登場 - GIGAZINE



テキストから動画を生成できるAI「Runway Gen 2」登場、ジェネレーティブAIの主戦場はついに映像へ - GIGAZINE



AI生成動画にありがちな「画面がチラチラする」という欠点を改善する「CoDeF」 - GIGAZINE



NVIDIAがテキストから高解像度の映像を生成するAIモデル「VideoLDM」を発表 - GIGAZINE



ムービーとテキストからフレーム間の一貫性を維持して実用性の高いムービーを生成するAI「StableVideo」 - GIGAZINE

2023年09月01日 15時55分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.