「Fitbit by Google」のブランド名が「Google Fitbit」にひっそりと変更される

・関連記事

Googleが29カ国でフィットネストラッカーブランド「Fitbit」製品の販売を停止していたことが明らかに - GIGAZINE



Googleが「Fitbit Charge 6」を発表、史上最も正確な心拍数測定機能やGoogleアプリを搭載 - GIGAZINE



Google傘下のフィットネストラッカー「Fitbit」の長年愛されてきたソーシャル機能が削除される、これまでに獲得したトロフィーやバッジも消失 - GIGAZINE



Google Pixel WatchとFitbitアプリを使って睡眠や心拍数を計測したり運動したりしてみたよレビュー - GIGAZINE



Google傘下のFitbitが次世代ウェアラブルデバイス「Inspire 3」「Versa 4」「Sense 2」を発表 - GIGAZINE



Googleに買収されPixel Watchが登場してもFitbitは消えない - GIGAZINE

2024年03月19日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.