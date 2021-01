Googleがフィットネストラッカーの「Fitbit」の買収を完了

・関連記事

Google親会社がウェアラブルデバイス大手Fitbitを買収 - GIGAZINE



Googleが買収するFitbitが「Fitbit Sense」など新型スマートウォッチ&ヘルストラッカーを発表 - GIGAZINE



GoogleのFitbit買収を欧州委員会が承認、ただし「コミットメントの完全順守」が条件 - GIGAZINE



2021年01月15日 10時25分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.