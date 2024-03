AMDが未発表のZen 5アーキテクチャ向けコンパイル機能をGCCに追加

AMD adds support for Zen 5 to Linux GCC compiler | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-adds-support-for-zen-5-to-linux-gcc-compiler AMDは、2024年2月に「znver5」と呼ばれるプロセッサを対象にしたパッチを提出していました。海外メディアのPhoronixは、この「znver5」が未発表のCPUアーキテクチャ「Zen 5」を指していると推測しています。なお、AMDが提出したパッチではZen 5でサポートが追加されるとみられる「 AVXVNNI 」「 MOVDIRI 」「 MOVDIR64B 」「 PREFETCH 」などの拡張命令の導入が確認されています。

2024年03月19日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

