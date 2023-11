2023年11月10日 10時52分 ハードウェア

Googleが29カ国でフィットネストラッカーブランド「Fitbit」製品の販売を停止していたことが明らかに



Googleが、2021年1月に買収したフィットネストラッカーブランド「Fitbit」製品の販売を、韓国やフィリピン、ポーランド、南アフリカなど29カ国の販売市場で停止していたことが判明しました。



Fitbit.com Updates - Help

https://support.google.com/product-documentation/answer/13823068



Google is pulling Fitbit from loads of markets (Updated: Even more markets exited) - Android Authority

https://www.androidauthority.com/google-fitbit-exit-countries-3384006/





Fitbit ends sales in nearly 30 countries to 'align' with Pixel

https://9to5google.com/2023/11/09/fitbit-countries-drastic-cuts/



Fitbit is pulling out of South Africa - TechCentral

https://techcentral.co.za/fitbit-is-pulling-out-of-south-africa/234830/



Fitbitのサポートページでは、香港や韓国、マレーシア、タイ、フィリピンにおいてFitbitの有料サブスクリプション「Fitbit Premium」の自動更新が2023年8月11日に終了したことが明記されています。続けてGoogleは、2023年10月24日にクロアチアやチェコ、エストニア、ポーランド、ポルトガルなど一部のヨーロッパ諸国での自動更新を停止させています。



さらにGoogleは、アルゼンチンやチリ、コロンビア、メキシコなどラテンアメリカ諸国でFitbit製品を撤退させていることが判明しました。今回のGoogleの販売方針の転換により、Fitbitの販売が終了した国や地域は合計29カ国となり、引き続きFitbitの販売が行われる国はアメリカやカナダ、ドイツや日本など23カ国にまで減少しました。



この件を報じた海外メディアのAndroid Authorityに対し、Googleの広報担当者は「GoogleのハードウェアポートフォリオをPixelの提供地域に合わせて調整するために、一部の国でFitbit製品の販売を停止しました。販売終了後もお客様がすでに所有しているFitbitデバイスにはカスタマーサポートが継続されるだけでなく、ソフトウェアやセキュリティアップデートなども受け取ることが可能です。Googleはこれからもお客様にコミットし続け、既存のFitbitデバイスに影響を与える変更は行っていません」と述べています。





また、Googleは海外メディアのTech Centralに対し、Fitbit製品の南アフリカからの撤退も報告しています。なお、Googleはこれまで南アフリカでPixel製品を公式に販売したことはなく、Tech Centralは「Googleが南アフリカで消費者向けハードウェア製品を販売しないという明確な意思表示のようです」と指摘しています。



フィットネストラッカーブランドのFitbitは、2021年にGoogleに買収されてからも継続して「Fitbit Charge 6」などの新製品の発表を行っていました。スマートウォッチの「Google Pixel Watch」を販売するGoogleは、Pixel Watchと並行してFitbitの販売を行ってきましたが、2023年3月にFitbitのソーシャル機能を削除したほか、2023年4月にはFitbitユーザーに対し、FitbitアカウントをGoogleアカウントに移行する必要があることを伝えています。



Google傘下のフィットネストラッカー「Fitbit」の長年愛されてきたソーシャル機能が削除される、これまでに獲得したトロフィーやバッジも消失 - GIGAZINE