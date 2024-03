2024年03月13日 17時00分 サイエンス

「ジェット機やフェラーリのように加速してごらん」と声をかけるだけで青少年アスリートのスピードが速くなることが判明



大人よりも集中力が続かない青少年アスリートたちにほんの少しの言葉をかけるだけで、瞬時にスピードがアップする可能性があることがわかりました。



How effective are external cues and analogies in enhancing sprint and jump performance in academy soccer players?: Journal of Sports Sciences: Vol 0, No 0 - Get Access

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2024.2309814





Sprinting ‘like a jet’ will produce Premier L | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/1036533



エセックス大学のジェイソン・モラン氏らが行った研究によると、アスリートにいくつかの声かけを行うことで、スピードに差が生まれる可能性があることがわかったそうです。





先行研究では、アスリートは自分の体よりも環境に集中した方が速く走れるということが示されていました。モラン氏らは一歩進んで「どんな風に集中すると良いのか」を探り、周囲の人々がアスリートにどんな声をかければパフォーマンスが向上するのかを確かめました。



その結果、「地面に脚を打ち込め」よりも「地面を押しのけろ」と指示したり、「フェラーリのように加速しろ」「ジェット機が前方の空に向かって飛び立つのをイメージしろ」と声をかけたりすると、走者のスピードが上がることが判明しました。





こうした声かけにより、特に20メートルという超短距離の区間において、加速スピードが最大3%向上したとのことです。通常、このような大幅なスピードアップを達成するためには、何週間ものトレーニングが必要となるそうです。



今回の研究の被験者は14歳から15歳までの20人の子どもでした。今回の研究により、簡単な話し言葉を織り交ぜながら指示するなど、よりアスリートにとって理解しやすい指示を行う方が効果がある可能性が示唆されました。特に集中力が比較的低い若いアスリートに有効だと考えられており、学校の授業などでも活用できることが期待できるそうです。



モラン氏は「アスリートにかける言葉は彼らのパフォーマンスに明白かつ即座に影響を与えます。簡単なたとえ話を用いることで、教師や親は、どんなスポーツであれ、子供たちから最大限の力を引き出すことができるかもしれません」と述べました。