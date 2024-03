テスラの元社長による「オートパイロットが快適すぎてメールや電話に没頭してしまった」というメールが死亡事故を巡る訴訟の証拠として提出される予定

テスラは自動運転機能(オートパイロット)の使用中に発生した死亡事故に関する訴訟を提起されています。新たに、死亡事故に関する裁判で「テスラは、ドライバーがオートパイロットの使用中に注意散漫になることを認識していたのに対策を施していなかった」ことを示す証拠が提示されることが明らかになりました。 Next Autopilot trial to test Tesla's blame-the-driver defense | Reuters https://www.reuters.com/business/autos-transportation/next-autopilot-trial-test-teslas-blame-the-driver-defense-2024-03-11/ テスラは、自社が開発した自動車のオートパイロットの使用中に発生した事故に関する複数の訴訟を経験しています。記事作成時点では2018年3月に発生した「テスラのモデルXに乗っていた元Apple従業員のウォルター・フアン氏がオートパイロットの使用中に中央分離帯に衝突して死亡した事故」に関する裁判が進行中です。事故の詳細は以下の記事で確認できます。 ドライバーが死亡したテスラ・モデルXの事故は過去のケースと同じような状況で発生していたことが判明 - GIGAZINE

2024年03月13日 16時10分00秒 in 乗り物, Posted by log1o_hf

