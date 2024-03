2024年03月12日 10時27分 メモ

Airbnbが屋内への監視カメラ設置を全面禁止



民泊仲介サービスのAirbnbが「屋内監視カメラ全面禁止」の方針を打ち出しました。宿泊客のプライバシーを保護するためで、全世界に適用されます。



An update on our policy on security cameras

https://news.airbnb.com/an-update-on-our-policy-on-security-cameras/





これまでAirbnbでは、予約サイトの施設紹介ページで監視カメラがあることを明記し、寝室や寝室やバスルームなどのパーソナルスペース以外、廊下やリビングルームなどの共有スペースでのみ屋内監視カメラの使用が許可されていました。



このポリシーが2024年4月30日に更新され、場所、目的、事前の開示にかかわらず、物件内への防犯カメラの設置は許可されなくなります。



ドアベルカメラなど屋外向けのカメラや騒音モニターのようなデバイスは、ホスト側が自宅のセキュリティを維持し、無許可のパーティーなどを防止するための手段として引き続き許可されています。ただし、屋外カメラを設置する場合はカメラの存在とその大まかな位置を開示する必要があり、騒音モニターの場合は録音機能がなくただ音量測定を行うもののみを利用する必要があるなど、いくつかの制限が設けられています。





Airbnbによると、登録施設の大半は防犯カメラを設置していないため、このアップデートが影響を及ぼすのはごく一部だと予想されるとのこと。



Airbnbのコミュニティ・ポリシーとパートナーシップの責任者を務めるジュニパー・ダウンズ氏は「私たちの目標は、Airbnbで何が起こるのかをより明確にし、コミュニティに新しい明確なルールを提供することでした。今回の変更は、ゲスト、ホスト、プライバシーの専門家と協議して行われました。私たちは、私たちのポリシーが世界中のコミュニティで機能するよう、引き続きフィードバックを求めていきます」と述べました。



ホストが今回のアップデートに準拠するための時間を確保するため、改訂されたポリシーは2024年4月30日に発効されます。変更後のポリシーに対する違反が報告された場合は調査が行われ、アカウントの削除を含む措置が取られる可能性があるとのことです。