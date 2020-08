Airbnbが民泊でのパーティーやイベントの開催を全世界で禁止へ

民泊・宿泊施設仲介サイトのAirbnbは、新型コロナウイルスの影響で2020年第2四半期(4~6月)の売上高が3億3500万ドル(約350億円)と、前年同期比で67%減少して赤字が拡大したと 報じられています 。そんなAirbnbが、登録されている民泊や宿泊施設でのパーティーやイベントの開催を全世界で禁止すると発表しました。 Airbnb Announces Global Party Ban https://news.airbnb.com/airbnb-announces-global-party-ban/ Airbnb 'global party ban' announced in the interest of public health https://www.cnbc.com/2020/08/20/airbnb-announces-global-party-ban-for-public-health-reasons.html Airbnbによれば、もともと宿泊施設でパーティーやイベントを開いて騒いだユーザーと近隣住民の間でもめるケースが多発していたとのこと。既に登録されている宿泊施設リストの73%で、子どもの誕生日パーティーなど小規模なものを除くパーティーすべての開催が禁止されているそうです。

2020年08月21日 12時54分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

