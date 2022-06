民泊予約サービスのAirbnbが「パーティーやイベントの開催」を永久に禁止

・関連記事

Airbnbが中国国内の事業を閉鎖すると報じられる、海外に旅行する中国人観光客向けの事業は継続 - GIGAZINE



「Airbnbの宿泊予約をするが実際は泊まらない」という行為がウクライナ支援のため流行 - GIGAZINE



パンデミック前を上回る2500億円の売上高を民泊サービス「Airbnb」が記録、純利益も前年同期比280%増で過去最高 - GIGAZINE



強力な差別対策を実施しているAirbnbで人種差別が発生している原因とは? - GIGAZINE



民泊で発生したレイプや殺人にAirbnbはどう対応しているのか? - GIGAZINE

2022年06月30日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.