2022年08月18日 20時00分 ネットサービス

Airbnbが「アンチパーティー技術」を展開、勝手に開かれるパーティーを撃退へ



Airbnbが、承認されていない集会を防ぐことを目的に、パーティーを開こうとしている可能性が高い予約を未然にブロックする技術をアメリカとカナダで試験的に導入すると発表しました。



New anti-party technology in US and Canada

https://news.airbnb.com/airbnb-introduces-new-anti-party-technology-in-us-and-canada/



Exclusive: Airbnb introduces new anti-party tech in U.S., Canada

https://www.fastcompany.com/90779268/exclusive-airbnb-introduces-new-anti-party-tech-in-the-u-s-and-canada



Airbnb is rolling out ‘new anti-party technology’ in North America - The Verge

https://www.theverge.com/2022/8/17/23309433/airbnb-anti-party-technology-north-america-usa-canada-party-ban



Airbnbは長年、ゲストがパーティーで騒いでオーナーや近隣住民とのトラブルへと発展する問題に頭を悩ませてきました。Airbnbは2019年に、ハロウィーンパーティーで銃撃事件が発生し5人が死亡したことを受けて、イベント開催のみを目的としたパーティーハウスの登録禁止を発表。新型コロナウイルス感染症のパンデミックが猛威を振るった2020年8月にはパーティーやイベントの開催を全世界で禁止し、2022年6月にはそれまで一時的としていた禁止措置を恒久化してパーティーを全面的に禁じました。



民泊予約サービスのAirbnbが「パーティーやイベントの開催」を永久に禁止 - GIGAZINE





Airbnbが今回北米で試験導入する「アンチパーティー技術」は、パーティーが開かれるリスクが潜在的に高い予約を特定することに焦点を当てたものです。Airbnbは、ゲストのサービス利用歴やレビューの履歴、予約を希望する期間、自宅から物件までの距離、予約が週末か平日かなどから、予約がパーティーを目的としたものかを推測してブロックします。



発表によると、パーティーの開催が疑われてブロックされた場合でも、Airbnbで予約をし直すことができるとのこと。例えば、家全体ではなく個別の部屋の予約に切り替えたり、民泊ではなくホテルを予約したりする場合がこれに該当します。



Airbnbは2021年10月からオーストラリアの一部地域でこの技術のテストを実施しており、これにより無許可で開かれるパーティーが35%減少するという成果が報告されました。そこで、Airbnbはアンチパーティー技術をオーストラリア全土に正式に展開するとともに、今回の北米への試験的な導入に踏み切りました。





今回の新技術は、25歳未満のゲストが地元で物件を丸ごと借り上げることを制限する「アンダー25システム」を強化する技術と位置づけられており、パーティーを開こうとしていない利用客への影響を最小限にしつつ悪質な利用を減らすことが期待されています。



オーストラリアのテストで無許可のパーティーを大きく減らしたとはいえ、オーナーが物件の近くにいないことも多いAirbnbでパーティーの開催を防ぎきるのは困難です。Airbnbは発表の中で「私たちは、この技術が私たちのコミュニティの安全を高め、無許可のパーティーを減らすという目標にプラスの影響を与えるだろうと期待していますが、どんなシステムも完璧ではないという点は明確にしておきたいと思います。私たちは、悪質な利用者が私たちのプラットフォームを使うのを阻止するべく努力していますが、結局のところAirbnbは現実世界でのつながりを促進するオンラインプラットフォームなのです」と述べて、パーティーの完全な撲滅は難しいと説明しました。