虹彩認証仮想通貨「Worldcoin」が一時停止命令の差し止めに失敗

一方のTools for Humanityは「AEPDによる欧州連合(EU)の 一般データ保護規則 (GDPR)に基づくWorldcoinの一時停止命令は越権行為である」と主張し、スペインの高等裁判所に対し一時停止命令の差し止めを求めました。また、Tools for Humanityは「Worldcoinを一時停止することは、我が社にとって経済的な損失につながるだけでなく、評価の低下や高裁スキャン事業の将来的な成功の可能性を下げるなど、グローバルビジネスに取り返しのつかない損害をもたらします」と述べています。 しかし、高等裁判所は生体認証データにまつわるリスクと、未成年者を含むWorldcoinの処理によって危険にさらされている個人の数が非常に多いことを理由に、AEPDによるWorldcoinへの一時停止命令が正当化されると判断しました。つまり今回の高等裁判所の判断によって、Worldcoinのサービスがスペイン国内で最大3カ月間停止されることが決定したというわけです。

OpenAIのサム・アルトマンCEOが共同創業した仮想通貨プロジェクト「Worldcoin」が160億円超を調達 - GIGAZINE



虹彩データをスキャンする代わりに仮想通貨を発行する「Worldcoin」が貧しい人々に何の説明もなくスキャンしていたという報道 - GIGAZINE



「人間の虹彩をスキャンして仮想通貨を提供する」というシステムに「眼球をカタログ化するな」と元NSAのスノーデン氏が批判 - GIGAZINE



虹彩スキャンで仮想通貨がもらえる「Worldcoin」のユーザー数が300万人に、ケニア政府はセキュリティ懸念で登録一時停止を決定 - GIGAZINE



OpenAIのサム・アルトマンとiPhoneのデザイナーだったジョナサン・アイブが新AIハードウェアについて会合、ソフトバンクの孫正義も関与か - GIGAZINE

2024年03月12日 10時36分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.