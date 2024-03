2024年03月07日 12時14分 ネットサービス

InstagramとFacebookアカウントがハッキングされ乗っ取りが爆増しているのにサポートが貧弱な件について41もの州司法長官の連合が運営元のMetaに対処を求める書簡を一斉に公表



Metaが運営するSNS・InstagramやFacebookでは、2019年以降アカウントハッキングによる乗っ取り被害の報告数が急増しており、2022年以降そのペースはさらに上昇しています。アメリカ・ニューヨーク州やオレゴン州、ニューハンプシャー州など41州の司法長官からなる連合が、Metaに対してハッキングの防止と対応のための寄り強力な措置を講じるように要求する書簡を公表しています。



アカウント乗っ取りの被害は増え続ける一方で、ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズ氏によると、ニューヨーク州に寄せられたMetaのSNSプラットフォームにおけるアカウント乗っ取り被害に関する相談数は783件に上り、2019年から約1000%増加しているとのこと。また、バーモント州では2022年から2023年にかけて相談数が740%増加したことも報告されています。





州司法長官の連合は「私たちは近年、アカウントの乗っ取りに関する相談の劇的かつ持続的な急増を経験しています。これは、私たちの有権者にとって憂慮すべき事態であるだけでなく、オフィスのリソースが大幅に枯渇する重要な問題です」と述べています。さらに「我々への相談数の大幅な増加は、脅威アクターがMetaとの戦いに勝利し、プラットフォーム上にはびこっていることを示しています」と指摘しました。



州検察当局は、近年アカウント乗っ取り被害が増加している要因について「3回にわたって実施されたMetaの大規模な人員削減が要因ではないか」と推測しています。連合は「Metaが2022年11月に1万1000人の従業員の解雇を発表したのとほぼ同時期から相談数が増加しています。この人員削減は『セキュリティやプライバシー、インテグリティ部門』に焦点を当てて実施されたことが報じられています」と述べています。



これらを受け、州司法長官の連合はMetaの最高法務責任者であるジェニファー・ニューステッド氏に対し「私たちは、Metaのカスタマーサービス担当として活動することを拒否します。Metaには、早急に行動を起こし、アカウント乗っ取りの対応策への投資を大幅に増やすとともに、アカウント乗っ取りの被害を受けたユーザーへの適切な対応を求めます」と要求しました。また、連合はMetaに、過去5年間のアカウント乗っ取り被害者数や、アカウント乗っ取り件数の増加要因、アカウント乗っ取りを防ぐためにMetaが行っている保護措置、アカウント乗っ取りに関するMetaのポリシーと手順、プラットフォーム保護やユーザーサポートに関する人員配置の詳細を提供するように求めています。



Metaに対する書簡には、ナッシュビル州やニューヨーク州、ペンシルベニア州、アラスカ州、カリフォルニア州、ニューハンプシャー州、ユタ州、オクラホマ州などの司法長官が参加しており、Metaに対する強力な圧力となっています。





Metaの広報担当者は「アカウント乗っ取りを行う悪質なユーザーは、利用可能な全てのプラットフォームを使用し、Metaからの処分を回避するために常に適応しています。私たちは訓練を受けた執行チームとレビューチームに多額の投資を行い、侵害されたアカウントやその他の不正行為を特定するための特殊な検出ツールを持っています。また、私たちは、ユーザーが自分自身を守り、潜在的な違反を報告し、法執行機関と協力、法的措置を取るために使用できるヒントやツールを日ごろからユーザーと共有しています」と報告しました。



なお、オンライン掲示板のRedditでは、アカウント乗っ取り被害を受けたユーザーに対し、最後の手段として地元の司法長官事務所に相談するようアドバイスすることがあり、実際に一部のユーザーは州の司法長官事務所が介入した結果、Facebookアカウントへのアクセス権限を取り戻せたことを報告しています。