Metaのアカウント復活のために最終手段として少額訴訟を使った事例いろいろ

FacebookやInstagramを運営するMetaは、2022年になってようやくカスタマーサポート部門を作る取り組みを始めたというぐらいユーザーからの問い合わせを軽視していて、長らくまともな問い合わせ窓口を置いていなかったことが知られています。それゆえか、カスタマーサポートの品質はとても低く、根拠なくアカウントを停止されていつまでたっても解除されないなどの不満を抱いたユーザーが、少額訴訟で会社を動した事例が共有されています。 How small claims court became Meta's customer service hotline https://www.engadget.com/how-small-claims-court-became-metas-customer-service-hotline-160224479.html

2024年06月21日 15時39分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

