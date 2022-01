電子フロンティア財団が「2Gを無効化する設定」を推奨、4Gや5Gスマホを2Gのセキュリティリスクから守る方法とは？

Googleが、2021年にリリースしたAndroid 12に第2世代移動通信システム(2G)を無効化できる新機能を追加していたことについて、電子フロンティア財団(EFF)が歓迎する声明を発表しました。2Gには、通信内容の傍受を可能にする脆弱(ぜいじゃく)性があるとされています。 VICTORY: Google Releases “disable 2g” Feature for New Android Smartphones | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/deeplinks/2022/01/victory-google-releases-disable-2g-feature-new-android-smartphones EFFは2022年1月12日に、公式サイトを更新し「GoogleはAndroidに、ユーザーが端末の2Gを無効にできる設定項目をひっそりと追加しました。これは、監視技術に対して効果のある素晴らしい機能です。私たちは、Googleがこの必須とも言える機能を実装したことに拍手を送ります。Appleも、ユーザーの安全のために同じ機能を実装するべきでしょう」と述べました。

2022年01月18日 13時01分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1l_ks

