訴訟でFacebookを打ち負かした男性

アメリカ・ワシントン在住の政治工作員であるザック・ワーツ氏が、アメリカの少額訴訟でFacebookを打ち負かしたと、訴訟関連のトピックを取り上げる個人ブログの Wild West が取り上げています。 The Guy Who Beat Facebook in Small Claims Court https://wildwest.substack.com/p/the-guy-who-beat-facebook-in-small ワーツ氏は政治家候補のために地味で時に汚ない仕事を請負うことで生計を立てている政治工作員です。具体的にどういった仕事を行っているかというと、選挙シーズンに対立候補を追跡し、彼らの発言を記録し、SNSなどで拡散されそうな失言などを集め、インターネット広告などを用いてそれを拡散します。そんなワーツ氏が、政治広告の透明性をめぐりFacebookとの間で少額訴訟を引き起こしました。

・関連記事

FacebookやInstagramから性的指向や政治などの「センシティブ」な属性をターゲットにする広告オプションを削除するとの発表 - GIGAZINE



Facebookが政治広告を禁止すると何が起こったのか? - GIGAZINE



Facebookが政治広告のデータを研究者に提供するよう方針転換 - GIGAZINE



Facebookは禁止したはずの「政治関連のグループをオススメ表示」をいまだに続けているという指摘 - GIGAZINE



Facebookがアメリカ大統領選挙に向けて政治広告の禁止を検討中 - GIGAZINE



2022年09月27日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.