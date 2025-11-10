2025年11月10日 13時00分 メモ

マーク・ザッカーバーグ公式サイト誕生、ただしFacebook創業者ではない



弁護士のマーク・ザッカーバーグ氏が、Facebook創業者のマーク・ザッカーバーグ氏と間違えられることを防ぐため、自身のウェブサイト「iammarkzuckerberg.com」を立ち上げました。



Facebook創業者はマーク・エリオット・ザッカーバーグ、ウェブサイトを立ち上げたのはマーク・スティーブン・ザッカーバーグ弁護士です。



ザッカーバーグ弁護士は、Facebook創業者と同姓同名であることから、Facebookのアカウントがなりすましで5回も無効化されたとして、Facebookを訴えたこともあります。



名前が同じであることで度重なる災難に巻き込まれたザッカーバーグ弁護士は、自身のウェブサイトを立ち上げ、Facebookのザッカーバーグ氏とは全くの別人であることをアピールしています。



「マーク・ザッカーバーグ」という名前のせいでザッカーバーグ弁護士に降りかかった災難は以下の通りです。



・支援が必要な成人を危険に晒したとして、ワシントン州から訴えられた

・Facebookで、個人アカウントは5回、ビジネスアカウントは4回も停止された

・Facebookアカウントは常にハッキングされ、1日に何度もパスワードを再設定するよう求められる

・Facebookで「マーク・ザッカーバーグからお金がもらえる」という詐欺が横行した際、見知らぬ者からの電話やメールが殺到した

・「もう一人の」マーク・ザッカーバーグと間違えて毎日100件以上の友達リクエストが届く

・「Facebookの改善方法」に関する苦情・提案・要求が書かれた小包や手紙が絶えず届く

・職場には毎日、技術サポートやFacebookアカウントの復旧を求める怒りの電話がかかってくる

・偽名を使用したとしてSNSの「Nextdoor」からアカウントを削除された

・「もう一人の」マーク・ザッカーバーグ宛にMessengerアプリで日常的に殺害予告や嫌がらせを受けている

・全く知らない人から決済アプリで支払い要求や金銭の要求が届く





ザッカーバーグ弁護士によると、Facebookのマーク・ザッカーバーグに悪意は抱いていないとのこと。ただし、自身が破産業務を専門とする弁護士であることから、「マーク・ザッカーバーグ 破産」という検索ワードだけは自分のものにしたいと考えているそうです。

