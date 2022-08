18年の時を経てついにMetaがFacebookのアカウントを削除されたユーザーをサポートするカスタマーサービス部門の設立へ

After 18 years, Meta’s finally building Facebook a customer service division - The Verge https://www.theverge.com/2022/8/25/23321884/meta-customer-support-service-oversight-board これまでFacebookのアカウントに問題が発生した時に問い合わせるための窓口となるメールアドレスや電話番号がありませんでした。MetaはFacebookやInstagramなどに投稿されたアカウントやコンテンツの適性判断をアルゴリズムで自動化しているため、近年は特にアカウントについての問い合わせが増えているとのこと。

Facebookではユーザーのアカウントや投稿が運営の判断で削除されたり凍結されたりすることがあります。しかし、思い当たる理由がないのに削除されてしまっても、Facebookへの有人対応窓口がなかったためにサポートを受けることができませんでした。アメリカ経済紙のBloombergが、Facebookを運営するMetaがFacebook創設から18年を経てようやく「ユーザー問い合わせ用のカスタマーサービス部門」の創設に取り組んでいると報じています。 Facebook ($META) Is Building a Customer-Service Group for Content Complaints - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-25/facebook-meta-is-building-a-customer-service-group-for-content-complaints

2022年08月26日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

