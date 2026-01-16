2026年01月16日 10時41分 メモ

オーストラリアのSNS禁止法により最初の1カ月で10代のアカウント470万件が停止される



16歳未満のアカウントを停止するよう大手SNSに義務づけたオーストラリアの法律により、多くのアカウントに停止措置が加えられたことが分かりました。規制当局の担当者は「結果には非常に満足している」と回答しています。



オーストラリアのSNS禁止法により、2015年12月10日以降、オーストラリア政府が禁止対象としたプラットフォームは16歳未満のユーザーのアカウントをすべて無効化し、16歳になるまでプラットフォームを利用できないようにする義務を負うことになります。対象のプラットフォームにはFacebookやInstagram、X、TikTokなどが含まれています。



法律の施行から1カ月で停止されたアカウントは約470万に上ることが明らかにされました。施策を推進するeSafety Commissionerの担当者であるジュリー・インマン・グラント氏は、「この予備的な結果には非常に満足しています。eSafetyの規制ガイダンスとプラットフォームとの連携がすでに大きな成果をもたらしていることは明らかです」と伝えています。



SNS禁止法の対象となったプラットフォームは順守を表明していますが、規制に反発するところもあります。Metaは、施行前後の1週間にInstagramで約33万件、Facebookで約17万件、Threadsで約4万件、合計約54万件のアカウントを停止したことを明らかにする一方で、「全面禁止ではなく、年齢に適したオンライン体験を与えるなどより良い方法を模索するべきだ」と主張しました。Redditは、「憲法で定められた政治的言論の自由を侵害する」としてオーストラリアの高等裁判所に訴えを起こしています。



オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は「この措置はオーストラリアの誇りです。世界初の立法でしたが、今や世界中で追随されています」と述べ、法令順守を歓迎しました。



法律施行後も一部のユーザーは年齢制限を回避してSNSを使用していますが、グラント氏は「時間が経つにつれて順守率は向上し、規範が定着し、安全上のメリットは増大します。たとえば、速度制限は一部の人がスピードを出すからといって失敗ではありません。速度制限のおかげで道路はより安全になったとほとんどの人が同意するでしょう」と指摘。長期的な影響が確認できるのはもっと後のことだと楽観視しました。





eSafety Commissionerは引き続き、プラットフォームが義務に従い合理的な措置を講じているかどうかを確認するとのことです。

