「AIを好む人」と「AIを嫌う人」を分けるものは一体何なのか？
近頃はChatGPTにメールの文面を作成してもらったり、AIアルゴリズムがユーザーに音楽や映画をオススメしてきたり、病気の診断にAIを活用したりすることが一般的になっています。しかし、AIが社会に浸透しつつある中でも、AIツールを好んで使用する人もいれば嫌悪感を抱く人もいます。「AIを好む人」と「AIを嫌う人」を分けるものは一体何なのかについて、イギリス・アストン大学のアストンビジネススクールで教育・学生体験担当副学部長を務めるポール・ジョーンズ氏が解説しました。
Why do some of us love AI, while others hate it? The answer is in how our brains perceive risk and trust
https://theconversation.com/why-do-some-of-us-love-ai-while-others-hate-it-the-answer-is-in-how-our-brains-perceive-risk-and-trust-268588
◆アルゴリズム嫌悪
ジョーンズ氏は、一定数の人々がAIを嫌う一因としてアルゴリズム嫌悪を挙げています。これは「人々はアルゴリズムによる意思決定よりも人間の意思決定を好む」という傾向のことであり、ある研究では人々がアルゴリズムによるエラーよりも、人間による判断ミスの方を好む傾向があることが示されました。
人間は自分が理解しやすいものを信頼する傾向があります。たとえば、「キーを回せば車のエンジンがかかる」「ボタンを押すとエレベーターが到着する」といった従来のシステムは、なじみ深く直感的に理解しやすいものです。一方、多くのAIシステムはブラックボックスのように動作するため、何かを入力して回答が出力されるまでのロジックが隠されています。
人々は因果関係を視覚的に確認し、判断内容を検証することを好みますが、AIシステムではそれができないため無力感を覚えます。これが、人々がアルゴリズム嫌悪を抱く原因になっているとジョーンズ氏は指摘しています。
◆AIへの感情の投影
・関連記事
人々はAIが生成した物語に本能的な嫌悪感を持っており人が書いた物語より没入できないことが判明 - GIGAZINE
人は直感的に「AIが生成した絵画」より人間の絵を好むことが判明、AI作品は「不気味の谷現象」に陥っている可能性 - GIGAZINE
AIをよく使う人はナルシシズムやサイコパシーなど「ダークな性格特性」を持っている傾向が強いことが判明 - GIGAZINE
AIを使うと他人から厳しい評価を受けやすくなってしまうとの研究結果 - GIGAZINE
人間らしいAIと触れ合うことで現実の人間を「人間らしくない」と見なして虐げる危険性が高まるとの研究結果 - GIGAZINE
「AIの価値観」を調査した結果「支配性」や「非道徳性」が検出されたとAnthropicが報告 - GIGAZINE
AIを温かく共感的に訓練すると信頼性が低下しより媚びへつらうようになってしまう - GIGAZINE
AIはあくまで「言葉の計算機」に過ぎずユーザーが想像するような思考や推論はしていないと専門家が指摘 - GIGAZINE
AIに少しの「誤った情報」を学習させるだけで全体的に非倫理的な「道を外れたAI」になることがOpenAIの研究で判明 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, AI, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article What is the difference between 'people w….