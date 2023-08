LinkedInアカウントの乗っ取り被害が爆増しサポセンがパンク状態との報道、被害者アカウントの完全削除や身代金要求の報告も

ビジネス特化型SNSのLinkedInで、多数のアカウントがセキュリティ上の問題でロックされたり、攻撃者に乗っ取られたりしていると、セキュリティ企業・Cyberintが発表しました。LinkedInはこの件を公にしていませんが、ハッキング被害に関連したGoogle検索が過去数カ月間で50倍に急増していることから、その被害の甚大さがうかがえると指摘されています。 LinkedIn Accounts Under Attack https://cyberint.com/blog/research/linkedin-accounts-under-attack-how-to-protect-yourself/ LinkedIn accounts hacked in widespread hijacking campaign https://www.bleepingcomputer.com/news/security/linkedin-accounts-hacked-in-widespread-hijacking-campaign/ Cyberintは8月14日に、「ここ数週間のところ、当社の調査チームはLinkedInのアカウントを標的としたハッキングキャンペーンがすべて一貫した手口で行われ、成功を収めているという由々しい事態を確認しています。このキャンペーンは世界中の個人に影響を及ぼしており、かなりの数の被害者がアカウントへのアクセスを失っています」と発表しました。 被害者の中には、アカウントを人質として身代金を要求されている人や、アカウントの永久削除に直面している人もいるとのこと。LinkedInはまだ公式なアナウンスを出していませんが、大量の苦情を受けてサポートの応答時間が長くなっており、多くのユーザーがSNSでいらだちをあらわにしています。

・関連記事

「なぜLinkedInにはウンザリさせられるのか?」という分析 - GIGAZINE



LinkedInで「職を失いました」と投稿すると何が起こるのか - GIGAZINE



「LinkedIn」の9割のユーザーに相当する7億人分のデータがダークウェブで販売されていることが判明 - GIGAZINE



自称Apple社員や自称Amazon社員のアカウントがLinkedInから一斉削除される - GIGAZINE



世界最大級のビジネス特化SNS「LinkedIn」の抱える数々の問題点とは? - GIGAZINE

2023年08月16日 11時01分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.