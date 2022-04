ハッカーがメール配信サービスMailChimpの社内ツールにアクセスしデータをフィッシング攻撃に悪用

仮想通貨のハードウェア型ウォレットを提供している「 Trezor 」のユーザーに対するフィッシング攻撃が相次いでいるのですが、この原因が、メール配信サービス・ MailChimp の社内ツールに攻撃者が侵入して顧客データが盗まれたことによるものであることがわかりました。 Ongoing phishing attacks on Trezor users | by SatoshiLabs | Apr, 2022 | Trezor Blog https://blog.trezor.io/ongoing-phishing-attacks-on-trezor-users-edd840b17304

2022年04月05日 11時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by logc_nt

