AIで職を失う危機が迫る中で「過去に本当に滅んだ職業」を確認してみた

・関連記事

「政府はAIに仕事を奪われる人への対応策を考えるべき」とGoogleに買収されたAI企業・DeepMindの創設者が警告 - GIGAZINE



「AIの発達によりアウトソーシングの労働者はプレッシャーが高まっている」という指摘、さまざまな業種のフリーランスが語る「AIが仕事に与える影響」とは? - GIGAZINE



ものすごい勢いでロボットに駆逐されてしまう13種類の職業 - GIGAZINE



人工知能やロボットが普及する「AI時代」にも人間が仕事を奪われずにすみそうな職業21選 - GIGAZINE



ロボットやAIによって仕事を奪われないために人間はどう適応すればいいのか? - GIGAZINE



セキュリティ専門家の40%以上が「2030年までにAIに仕事を奪われる」と予想している - GIGAZINE



2024年03月06日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.